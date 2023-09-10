Речку Роста в Мурманске очистили от мусора

После субботника с берегов и со дна реки убрали более 15 кубометров различного бытового мусора. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманске сотрудники регионального минприроды очистили берег и русло речки Роста. Мероприятие проходило в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

После субботника с берегов и со дна реки убрали более 15 кубометров различного бытового мусора, а также старые автомобильные шины.

В 2024 году подобные мероприятия продолжатся.

- Призываем всех активных и неравнодушных северян не оставаться в стороне, ответственно относиться к природе и принимать участие в экологических активностях. Давайте вместе будем беречь нашу удивительную природу, - отметила министр Зинаида Середа.

Напомним: волонтеры проекта «От родника до океана» обустроили 12 родников в Заполярье.

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