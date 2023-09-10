В Ковдоре из пожара в пятиэтажном доме спасли женщину

Причины пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01
Ночью 10 сентября в Ковдоре на улице Ленина, 11 случился пожар. В пятиэтажном доме загорелась однокомнатная квартира.
- Обгорели диван и матрас на общей площади 5 квадратных метров. С помощью спасательного устройства из соседней квартиры спасли женщину. Ее осмотрела бригада скорой помощи, ковдорчанка не пострадала, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Пожар тушили пять огнеборцев с привлечением двух единиц техники. Причины пожара устанавливаются.
Напомним: горящий мусор тушили в Молочном и в Коле.
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