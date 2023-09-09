Горящий мусор тушили в Молочном и в Коле

Две свалки мусора стали причиной вызовов пожарных. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером 8 сентября в Мурманской области случились два пожара из-за мусора.

Сообщение о первом поступило в экстренные службы в 20.31 - огонь заметили у Кильдинского шоссе в Коле. Здесь пожар ликвидировали в 22.49, его площадь поставила 100 квадратных метров.

- Тем же вечером в 21.19 поступило сообщение о возгорании мусора в районе улицы Северной в Молочном. Пожар ликвидировали в 22.00 пожар, на открытой территории сгорел строительный мусор на общей площади 15 квадратных метров, - сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ по Мурманской области.

Напомним: в Кандалакше в пожаре в квартире погиб мужчина. Его тело нашли в однокомнатной квартире.

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