Горящий мусор тушили в Молочном и в Коле

Две свалки мусора стали причиной вызовов пожарных.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Вечером 8 сентября в Мурманской области случились два пожара из-за мусора.
Сообщение о первом поступило в экстренные службы в 20.31 - огонь заметили у Кильдинского шоссе в Коле. Здесь пожар ликвидировали в 22.49, его площадь поставила 100 квадратных метров.
- Тем же вечером в 21.19 поступило сообщение о возгорании мусора в районе улицы Северной в Молочном. Пожар ликвидировали в 22.00 пожар, на открытой территории сгорел строительный мусор на общей площади 15 квадратных метров, - сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ по Мурманской области.
Напомним: в Кандалакше в пожаре в квартире погиб мужчина. Его тело нашли в однокомнатной квартире.
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