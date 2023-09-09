При строительстве МТУ выявили мошенничество на 653 миллионов рублей

Подрядчиков в транспортной прокуратуре предупредили, что срывать сроки строительства недопустимо. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мурманский транспортный узел - один из самых крупных реализуемых проектов в Мурманской области в данный момент. Это сразу несколько строек, включая порт «Лавна», несколько мостов, в том числе - самый крупный через реку Тулома.

По законности строек в Северо-Западной транспортной прокуратуре провели оперативное совещание.

- Мурманский транспортный прокурор выявил факт неправомерного расходования бюджетных средств на общую сумму 653 миллионов рублей при реализации мероприятий по строительству транспортного узла. В результате по материалам прокурорской проверки следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - сообщили в надзорном ведомстве.

Также в транспортной прокуратуре обратили внимание подрядчиков на недопустимость срывов сроков стратегически важного для страны проекта.

Напомним: Владимир Путин провел совещание по вопросам развития строительной отрасли, на котором зашла речь о строительстве первого с советского времени порта в Мурманской области - «Лавна».

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