В Мончегорске установили остановки с тревожными кнопками и подогревом

Новые остановочные комплексы еще и безопасные. Фото: администрация Мончегорска

Вслед за Мурманском современные остановки стали появляться и в Мончегорске. Здесь уже установили первые комплексы с подогревом скамеек, зарядками для телефонов, информационным табло, которое показывает, какой транспорт скоро прибудет.

Также подумали о безопасности: есть камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.

— Практически все уже настроено, проверили сами, как все работает. Осталось только подключить информационное табло к системе отслеживания движения автобусов. Подрядчик обещает в ближайшее время все настроить. С помощью этой системы наши жители будут заблаговременно видеть, когда приедет нужный автобус, — сообщил депутат горсовета Мончегорска Вадим Меньшенин.

Всего в городе появятся шесть современные остановок.

Напомним: в Мурманске с 10 августа появилась новая остановка на автобусных маршрутах № 30 и 33.

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