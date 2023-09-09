Сборы в кинотеатрах Мурманска упали на 70% из-за ухода голливудских фильмов

Жители Мурманска стали реже ходить в кинотеатры. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за антироссийских санкций в российских кинотеатрах стало в разы меньше голливудских фильмов, а те, кто показывают, часто идут в отечественный прокат окольными путями.

Сборы в кинотеатрах Мурманска из-за ухода иностранных фильмов снизились на 70%.

- Уровень сборов от российского кино у нас как был на уровне 20%, так и остался. Раньше аудиторию преимущественно привлекали кинокомиксы, а также всевозможные голливудские блокбастеры. Сегодня мурманчане чаще всего выбирают мультфильмы, - сообщил РБК представитель одного из кинопредприятий города Алексей Лупилин.

Напомним: в Мурманске на ледоколе «Ленин» прошли съемки одного из эпизодов полнометражного игрового фильма «Северный полюс - 8». Кино снимает режиссер Александр Котт. Также в Мурманской области этой осенью будут снимать фильм «Кракен». Съемочная группа студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова уже побывала в Заполярье в поисках локаций.

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