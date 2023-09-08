В Мурманской области с начала года оформили 4422 СНИЛС для новорожденных

Данные для него поступают в Социальный фонд из ЗАГСа, а информация о номере счета ребенка направляется в личный кабинет матери на портале Госуслуг. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области с начала года в проактивном режиме оформили 4442 СНИЛС для новорожденных. Документ нужен для получения материнского капитала, открытия полиса ОМС и прикрепления к поликлинике, а также оформления социальных выплат.

Данные для него поступают в Социальный фонд из ЗАГСа, а информация о номере счета ребенка направляется в личный кабинет матери на портале Госуслуг.

- Информация о СНИЛС малыша поступит в личный кабинет при условии полного совпадения всех данных матери, указанных в личном профиле на портале Госуслуг, и данных, поступивших в СФР из органов ЗАГС. Если учетная запись родителя на портале Госуслуг не подтверждена, то номер лицевого счета ребенка можно получить, обратившись в клиентскую службу Отделения СФР по Мурманской области или МФЦ, СНИЛС предоставят в день обращения, - сообщили в Соцфонде.

Напомним: в Мурманской области до конца этого года откроют три пространства «Сопки.Семья». Новые точки притяжения сделают для молодых родителей, северян с детьми и пар, которые только планируют рождение ребенка, на базе библиотек в Мурманске, Североморске и Полярном.

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