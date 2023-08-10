В Мурманской области осенью откроют три пространства «Сопки.Семья»

В Североморске пространство создается на базе городской библиотеки – филиал №2 имени В. Панюшкина. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области до конца этого года откроют три пространства «Сопки.Семья». Новые точки притяжения сделают для молодых родителей, северян с детьми и пар, которые только планируют рождение ребенка, на базе библиотек в Мурманске, Североморске и Полярном.

- Здесь родители смогут в комфортной обстановке получить профессиональный совет от специалистов разных профилей, узнать больше о мерах поддержки, а еще поучаствовать в семейных мероприятиях и восполнить дефицит общения. С появлением таких современных центров команды библиотек смогут предложить еще больше мероприятий для северян, – отметила заместитель губернатора региона Елена Дягилева.

После ремонта в библиотеке на улице Буркова в Мурманске появятся многофункциональные зоны отдыха и обучения, в которых планируется проводить семинары, мастер-классы и встречи с профильными специалистами. Для маленьких посетителей установят сухой бассейн, интерактивное и игровое оборудование. Открытие «Сопок» запланировано на сентябрь.

В Североморске пространство создается на базе городской библиотеки – филиал №2 имени В. Панюшкина. Открытие состоится в октябре, а в ноябре «Сопки.Семья» появятся в Полярном на базе Центральной детской библиотеки.

Напомним: в Умбе открыли пространство «Сопки.Спорт». Спортзал могут посещать бесплатно молодые северяне от 14 до 35 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru