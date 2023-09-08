По Мурманску провели экскурсию для Федора Добронравова и Марины Ивановой

В Мурманск прилетели известные актеры - Федор Добронравов и Марина Иванова. Фото: vk.com/monarctique

В Мурманск прилетели известные актеры - Федор Добронравов и Марина Иванова. Для северян они подарили спектакль, а после для самих гостей провели обзорную экскурсию, организаторы поделились фотографиями.

- Конечно, пока гуляли по Мурманску, гости насобирали огромное количество комплиментов от своих поклонников. Северная столица встретила актеров с любовью, радостью и отличным настроением! - поделились в группе Моя Арктика. Туры по Кольскому полуострову.

Напомним: сборная России по футболу прилетела в Мурманскую область.

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