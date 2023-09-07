Сборная России по футболу прилетела в Мурманскую область

Занятия пройдут на специальном поле, которое построили в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Фото: Арктический обозреватель / Аэропорт «Мурманск»

В мурманском аэропорту встретили известных футболистов. Сборная России по футболу прилетела в Мурманск, чтобы принять участие в открытой тренировке в Белокаменке.

- Спортсмены в том числе проведут мастер-класс для ребят из спортивных школ Заполярья, - отметили в воздушной гавани.

Занятия пройдут на специальном поле, которое построили в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

Напомним: экс-голкипер Филимонов раскритиковал проведение футбольного матча в Белокаменке.

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