На руднике в Мурманской области в третий раз за всю историю нашли редкий минерал

На руднике Карнасурт Ловозерского редкометального месторождения на глубине в 150 метров обнаружили уникальную пегматитовую жилу. Фото: Ковдорский ГОК

На руднике Карнасурт Ловозерского редкометального месторождения на глубине в 150 метров обнаружили уникальную пегматитовую жилу. Такое в истории разработки случалось всего трижды.

Геологи предполагали, что она может находиться в данном месте, однако...

- Можно сказать, что жилу обнаружили случайно. Проводился стандартный осмотр отработанного участка, направили луч фонарика на стену и встали, как вкопанные. Стена заиграла чуть ли не всеми цветами радуги – от ярко-сиреневого до красного. Во время проходки и добычи этого не было видно как из-за пыли, так и из-за достаточно яркого света, — рассказал генеральный директор ООО «Ловозерский ГОК» Владимир Федяков.

Уникальность жилы в том, что сочетание содержащихся в ней минералов ранее не встречалось. А нашли ученые виллиомит, казаковит, ломоносовит, расвумит, таунэндит, вдиалит, фосинаит, нордит, стенструпин, шизолит, сапожниковит, сфалерит, молибденит, бартонит. Все это - редкие и редчайшие минералы.

Минералогическое образование планируют передать музею. Фото: Ковдорский ГОК

Минералогическое образование планируют передать музею.

- Мы взяли первые образцы минералов новой жилы. Какие тайны и открытия несет в себе уникальное образование, я пока сказать, конечно, не могу. Но такое совмещение разновременных минеральных ассоциаций, для каждой из которых характерны свои условия образования – редчайшая удача, — рассказал старший научный сотрудник минералогического музея им. А.Е. Ферсмана Российской Академии наук.Дмитрий Белаковский.

Напомним: в Архангельской области нашли уникальный алмаз, выглядящий как облако, в 92 карата.

Ученые Кольского научного центра открыли в 2022 году десяток новых минералов. Всего на счету заполярных ученых более сотни открытий.

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