Пенсионера из ЗАТО Александровск не обеспечили бесплатными лекарствами

В медицинской организации вернули средства в добровольном порядке и в полном объеме.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Прокуратура Мурманской области помогла пенсионеру из ЗАТО Александровск вернуть деньги, которые он потратил на покупку препарата Моксонидин. Выяснилось, что мужчину не обеспечили лекарствами бесплатно, нарушив его права.
- В суд был направлен иск, чтобы обязать медучреждение возместить заявителю затраченные деньги, - сообщили в ведомстве.
В медицинской организации вернули средства в добровольном порядке и в полном объеме.
Напомним: в Мурманскую область придет работать индийская компания «САФФАРМ», которая планирует построить в регионе фармацевтический комплекс и завод активных фармацевтических ингредиентов в рамках импортозамещения иностранных лекарств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru