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НовостиОбщество8 сентября 2023 9:33

Пенсионера из ЗАТО Александровск не обеспечили бесплатными лекарствами

Прокуратура помогла пенсионеру добиться компенсации расходов за покупку лекарств
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В медицинской организации вернули средства в добровольном порядке и в полном объеме.

В медицинской организации вернули средства в добровольном порядке и в полном объеме.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Мурманской области помогла пенсионеру из ЗАТО Александровск вернуть деньги, которые он потратил на покупку препарата Моксонидин. Выяснилось, что мужчину не обеспечили лекарствами бесплатно, нарушив его права.

- В суд был направлен иск, чтобы обязать медучреждение возместить заявителю затраченные деньги, - сообщили в ведомстве.

В медицинской организации вернули средства в добровольном порядке и в полном объеме.

Напомним: в Мурманскую область придет работать индийская компания «САФФАРМ», которая планирует построить в регионе фармацевтический комплекс и завод активных фармацевтических ингредиентов в рамках импортозамещения иностранных лекарств.

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