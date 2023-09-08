Однокомнатная квартира в Мурманске окупается за 13,5 года

В Мурманске покупка однокомнатной квартиры при условии ее сдачи окупается за 13,5 лет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске покупка однокомнатной квартиры при условии ее сдачи окупается за 13,5 лет. Такие данные следуют из расчетов, что средняя стоимость «однушки» составляет 3,4 миллиона рублей, а стоимость аренды - 20,8 тысячи рублей.

В рейтинге по доходности и окупаемости квартир площадью до 32 кв. м по городам России Мурманск занимает шестую строчку.

- Год назад мы делали аналогичное исследование. Тогда средняя доходность по стране была выше - 6,2%, а срок окупаемости короче - 16 лет. Это говорит о том, что цены покупки квартир растут быстрее, чем ставки аренды, - сообщил Nord-News гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Напомним: на сайтах объявлений периодически появляются предложения по продаже квартир с кусающимися ценами. Например, квартира в Кировске за 15 миллионов рублей, за 26,5 миллиона рублей на улице Софьи Перовской в Мурманске. Эксперт объяснил, откуда берутся такие золотые квадратные метры.

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