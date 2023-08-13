Эксперт по недвижимости: «Золотые» квартиры в Мурманской области покупают не для того, чтобы жить в них

На сайтах объявлений периодически появляются предложения по продаже квартир с кусающимися ценами. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На сайтах объявлений периодически появляются предложения по продаже квартир с кусающимися ценами. Например, квартира в Кировске за 15 миллионов рублей, за 26,5 миллиона рублей на улице Софьи Перовской в Мурманске.

Если в областном центре такую стоимость еще можно объяснить расположением в новостройках и элитных домах, близостью к центру, подземным паркингом или навороченным ремонтом, то вот в других городах... чем?

- Покупка таких квартир - это скорее вопрос инвестиций. Обычно в них не живут, а, например, сдают. Конечно, в ряде случаев стоимость завышена, - рассказал «КП»-Мурманск» специалист по недвижимости Владимир Терехов.

К слову, по цене за квартиры Териберка, которая раньше всегда считалась дешевой по части рынка квадратных метров, уже почти догнала Мурманск. Здесь квартиры продают по 3-5 миллионов рублей. Согласно проекту постановления регионального минстроя на портале «Открытый электронный регион», в III квартале 2023 года средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в Териберке составит 84 661 рубль. И это второй по величине показатель в регионе после Мурманска (92 179 рублей). На третьем месте находится Кировск (82 970 рублей), где квартиры также выросли в цене после того, как местные склоны стали привлекать все больше туристов.

- В Териберке изначально был дефицит жилья на рынке. С приобретением популярности населенного пункта у туристов и актуальности сдачи квартир выросли и цены на квартиры, - отмечает Владимир Терехов.

Напомним: эксперты предсказали, что «Арктическая ипотека» повлияет в первую очередь на первичный рынок.

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