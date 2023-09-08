В Мурманской области у алиментщиков арестовали имущества на 1 миллион рублей

В преддверии Дня знаний в Мурманской области проходила акция «Собери ребенка в школу – заплати алименты!». Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В преддверии Дня знаний в Мурманской области проходила акция «Собери ребенка в школу – заплати алименты!». Судебные приставы пришли к алиментщикам домой, где провели 14 арестов имущества на сумму более миллиона рублей.

Также приставы вынесли 149 постановлений об ограничении выезда из страны должников, 5 постановлений об ограничении права на управление транспортом.

- За неуплату алиментов привлекли к административной ответственности 42 нерадивых родителя, в отношении 18 должников возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УФССП региона.

Всего за время акции взыскали более 2,6 миллиона рублей алиментов.

Напомним: в Мурманске возбудили уголовное дело в отношении многодетного отца, которые потратил деньги, полученные в качестве соцвыплат, не на те нужды.

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