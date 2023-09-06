Многодетный отец из Мурманска незаконно потратил соцвыплаты на личные нужды

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 159 УК РФ. Фото: Даниил ОПАРИН

В Мурманске возбудили уголовное дело в отношении многодетного отца, которые потратил деньги, полученные в качестве соцвыплат, не на те нужды.

Так, мужчина не смог представить подтвердить законное расходование 340 тысяч рублей, выделенных ему госучреждением на улучшение жилищных условий.

- Выяснилось, что злоумышленник тратил средства на свои личные нужды. Он рассказал, что из полученных денег пытался делать различные вклады, а затем купил автомобиль и иную технику, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Северянину грозит до десяти лет лишения свободы.

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