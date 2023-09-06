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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 7:48

Многодетный отец из Мурманска незаконно потратил соцвыплаты на личные нужды

Жителю Мурманска грозит до 10 лет лишения свободы за трату соцвыплат на нецелевые нужды
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 159 УК РФ.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 159 УК РФ.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Мурманске возбудили уголовное дело в отношении многодетного отца, которые потратил деньги, полученные в качестве соцвыплат, не на те нужды.

Так, мужчина не смог представить подтвердить законное расходование 340 тысяч рублей, выделенных ему госучреждением на улучшение жилищных условий.

- Выяснилось, что злоумышленник тратил средства на свои личные нужды. Он рассказал, что из полученных денег пытался делать различные вклады, а затем купил автомобиль и иную технику, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Северянину грозит до десяти лет лишения свободы.

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