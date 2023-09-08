Из Териберки ограничили выход судов в Баренцево море

До 11 сентября действует ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманской области из-за усиления ветра и увеличения высоты волн запретили выход маломерных судов в Баренцево море из Териберки.
- Оно действует с 00.00 8 сентября до 9.00 11 сентября на территории сельского поселения Териберка Кольского района, - предупредили в МЧС по Мурманской области.
Напомним: в Мурманской области бабье лето идет на второй заход, до этого стало известно, что август 2023 года вошел в топ-3 самых теплых за всю историю метеонаблюдений.
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