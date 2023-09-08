Из Териберки ограничили выход судов в Баренцево море

До 11 сентября действует ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области из-за усиления ветра и увеличения высоты волн запретили выход маломерных судов в Баренцево море из Териберки.

- Оно действует с 00.00 8 сентября до 9.00 11 сентября на территории сельского поселения Териберка Кольского района, - предупредили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области бабье лето идет на второй заход, до этого стало известно, что август 2023 года вошел в топ-3 самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru