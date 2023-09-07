Врач из Мурманска рассказала, что делает кожу северян некрасивой

Чтобы кожа выглядела красивой и здоровой, прежде всего надо подумать о питании. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Реклама активно навязывает, что, для того чтобы кожа была красивой, достаточно купить какой-нибудь крем или сыворотку. Однако на самом деле здоровье кожи зависит от разных факторов. И то, как она выглядит, показывает, насколько здоров человек, ведь красивая кожа – это не только привлекательно, она защищает тело человека от внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах.

Если на коже появляются покраснения, высыпания, она выглядит дряблой, имеет странный цвет, - все это сигналы, что с ней что-то не так и организму нужна помощь.

- Употребление алкоголя, курение, стрессы, недостаток сна, нездоровые пищевые пристрастия не замедлят сказаться на внешнем виде, будут способствовать появлению ранних морщин и придадут коже тусклый и серый цвет. К выраженным признакам раннего старения кожи приводит злоупотребление загаром. Воздействие ультрафиолета ведет к снижению упругости кожи и появлению морщин. В ряде случаев ультрафиолет даже может запустить онкологический процесс и привести к развитию базалиомы, меланомы и плоскоклеточного рака, - сообщила заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

Чтобы кожа выглядела красивой и здоровой, прежде всего надо подумать о питании: больше клетчатки и антиоксидантов, полезных жиров, меньше фастфуда, газировки, алкоголя, соленой и острой еды, рафинированных продуктов.

Свежие овощи, зелень, фрукты, ягоды и орехи помогают предотвратить преждевременное старение кожи. Также кожному покрову необходим растительный и животный белок, который участвует в синтезе коллагена - основе молодости и упругости кожи. Легкоусвояемыми белками богаты рыба, индейка, курица, яйца, творог, орехи, бобовые.

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