В Мурманской области мировых судей в отставке хотят привлекать к работе

Парламентарии хотят внести поправки в статью 7 закона «О мировых судьях в Мурманской области». Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 сентября состоится первое заседание Мурманской областной Думы после летних каникул. В повестке дня - несколько вопросов по мировым судьям. Так, тех судей, что находятся в отставке, планируют привлекать к работе, так как в регионе остро не хватает нужных специалистов.

Если на заседании будет изменен регламент Мурманской областной Думы, то представлению председателя областного суда такую процедуру смогут осуществлять, главное, чтобы у судьи не было заболеваний, из-за которых он не может работать, и будет положительное заключение квалификационной коллегии судей.

Также парламентарии хотят внести поправки в статью 7 закона «О мировых судьях в Мурманской области».

– Речь идет об обязанности по мотивировке принимаемого Думой решения об отклонении кандидатуры, предложенной на должность мирового судьи. Такая обязанность противоречит характеру волеизъявления депутатского корпуса, основывающемуся на принципах законности, свободного обсуждения и коллегиального решения вопросов, - пояснил председатель профильной комиссии Владимир Мищенко.

Напомним: на 16 объектах в Мурманской области разрешили шуметь по ночам. На них не будет распространяться действие областного закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан».

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