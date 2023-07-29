На 16 объектах в Мурманской области разрешили шуметь по ночам

Постановление подписал губернатор Андрей Чибис. Фото: администрация Мурманска

В Мурманской области утвердили перечень строящихся и обновляемых объектов, где разрешено шуметь по ночам. Всего таких строек, на которые не будет распространяться областной закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан», 16. Постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Так, шум разрешен на стройках школы на улице Советской и в переулке Казарменном в Мурманске, в строящемся здании начальной школы в Печенге, центре культурного развития на улице Аскольдовцев в Мурманске, амбулатории в Зеленоборском.

Кроме того, могут шуметь рабочие, которые занимаются реконструкцией Мурманского областного краеведческого музея, бывшего кинотеатра «Родина», кинотеатра «Большевик» в Кировске, ДК «Восход» в Никеле и в хирирургическом корпусе онкодиспансера на Павлова, 6/2 в Мурманске.

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