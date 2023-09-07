Митрополит Митрофан наградил отказавшегося участвовать в акции с радужными цветами хоккеиста Проворова

В начале 2023 года широко обсуждали поступок российского хоккеиста Ивана Проворова. Фото: Мурманская епархия

В начале 2023 года широко обсуждали поступок российского хоккеиста Ивана Проворова. Будучи защитником клуба «Филадельфия Флайерз» он оказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества «Ночь гордости».

Тогда спортсменам надо было выйти на предматчевую раскатку в футболках с символикой нетрадиционных ценностей и фамилиями. Проворов отказался выйти в таком виде на лед, сказав, что не может это сделать как православный человек, после этого на него началась настоящая травля.

При этом многие стали защищать спортсмена, в том числе и РПЦ. На днях с хоккеистом, который сейчас выступает как защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» встретился митрополит Митрофан, который возглавляет Патриаршую комиссию по вопросам физической культуры и спорта.

- За мужественное стояние в вере и свидетельство о духовно-нравственных ценностях православия в спортивном сообществе митрополит Митрофан наградил Ивана Проворова грамотой, пожелав спортсмену крепкого здоровья и успехов в профессиональной карьере, - рассказали в Мурманской епархии.

Напомним: в Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея.

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