Митрополит Митрофан о скандале с Иваном Проворовым: «Отстаивать духовные ценности православия - долг каждого христианина»

Ситуацию прокомментировал митрополит Митрофан, который является председателем Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Хоккеист Иван Проворов - защитник «Филадельфии» - оказался в центре скандала после того, как отказался надеть джерси с ЛГБТ-символикой в разминке перед матчем с «Анахаймом». Спортсмен объяснил, что это идет вразрез с его верой. Ситуацию прокомментировал митрополит Митрофан, который является председателем Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта.

- Отстаивать духовные ценности православия и веру своих предков долг каждого христианина. Беречь и защищать исторические традиции своего народа долг вообще каждого россиянина независимо от конфессиональной принадлежности. Хочется верить, что наши спортсмены и дальше будут являть пример крепости духа и достойного поведения в подобных ситуациях, требующих личного мужества, - цитирует митрополита Митрофана пресс-служба Мурманской епархии.

Напомним: владыка предложил вернуть российским городам их исторические названия: переименовать Ульяновск обратно в Симбирск, а Мурманск — в Романов-на-Мурмане.

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