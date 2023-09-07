С января в Мурманской области оформили ипотечных кредитов на 18,6 млрд рублей

Средняя ставка составляет 8,8% годовых, средний размер кредита - 3,5 миллиона рублей, средний срок ипотеки - 22,8 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Мурманской области стали чаще брать ипотеку - об этом говорят официальные данные Центробанка. Всего с января 2023 года северяне оформили 5,5 тысячи ипотечных кредитов (+51% в сравнении с прошлым годом) на общую сумму в 18,6 миллиарда рублей (+61%).

Средняя ставка составляет 8,8% годовых, средний размер кредита - 3,5 миллиона рублей, средний срок ипотеки - 22,8 года.

- На 1 августа 2023 года региональный ипотечный портфель увеличился в годовом выражении на 20% – до 76,4 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме ИЖК остается на традиционно низком уровне: на 1 августа 2023 года ее уровень составил 0,2%, сообщили в отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Напомним: жители Мурманской области стали чаще брать кредиты - это следует из данных статистики. Так, с января по июнь 2023 года общая сумма кредитования северян составила 72,4 миллиарда рублей, что на 49,8% больше, чем годом ранее.

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