В Мурманской области подешевели капуста, морковь и лук

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Мурманской области за неделю снизились цены на некоторые овощи. Как сообщает Мурманскстат, подешевели белокочанная капуста (на 19,5%), морковь (на 8,2%), репчатый лук (на 5,5%). Также уменьшилась стоимость сливочного масла (на 3,4%).
В то же время с 29 августа по 4 сентября выросли цены на баранину, кроме бескостного мяса (на 1,1%).
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним: в Мурманское УФАС не поступали жалобы от северян из-за высоких цен на такси.
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