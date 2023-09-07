В Мурманской области инвалидам увеличат компенсацию по оплате электроэнергии

В Мурманской области утвердили коэффициент в размере 1,8 к действующим в регионе нормативам потребления коммунальной услуги по электроснабжению. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области утвердили коэффициент в размере 1,8 к действующим в регионе нормативам потребления коммунальной услуги по электроснабжению.

С 1 января 2024 года его будут применять для определения размера компенсации расходов, которые понесли инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, оплачивая электричество.

- Это позволит увеличить компенсацию инвалидам, в том числе живущих в домах с индивидуальными электрическими источниками тепла, - сообщили в минэнерго и ЖКХ региона.

Напомним: студенту-инвалиду из Кандалакши отказали в соцвыплате из-за обучения за границей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru