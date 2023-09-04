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НовостиОбщество4 сентября 2023 7:33

Студенту-инвалиду из Кандалакши отказали в соцвыплате из-за обучения за границей

В Мурманской области прокуратура восстановила права студента-инвалида
Ника СВЕТЛОВА
В Мурманской области студенту-инвалиду пришлось доказывать свое право на получение социальной пенсии по инвалидности и единовременной денежной выплаты через суд.

В Мурманской области студенту-инвалиду пришлось доказывать свое право на получение социальной пенсии по инвалидности и единовременной денежной выплаты через суд.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области студенту-инвалиду пришлось доказывать свое право на получение социальной пенсии по инвалидности и единовременной денежной выплаты через суд.

Северянин с августа 2022 года учится в другой стране, однако постоянная регистрация у него есть в Кандалакше, а вот в общежитии живет временно. Несмотря на это, отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Мурманской области посчитало это достаточным, чтобы остановить выплаты.

- В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о восстановлении нарушенных прав студента-инвалида. Иск прокурора рассмотрен и удовлетворен. В настоящее время социальные выплаты возобновлены, незаконно удержанные средства юноше возмещены, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: Мурманская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере социальной защиты инвалидов в аэропорту «Мурманск».

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