В новый туристический кластер Мурманской области войдет Кольская сверхглубокая

Сейчас Кольская сверхглубокая - заброшенный объект. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области появится новый туристический кластер - его сформируют в Печенгском округе. В него войдут промышленные объекты.

- В том числе - Кольская сверхглубокая скважина, плавильный цех и шахта «КаулаКотсельваара», - сообщили в Кольской ГМК.

Цех в Никеле закрыли в 2020 году. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Плавильный цех в Никеле - старейшее производство «Норникеля» - вывели из строя в декабре 2020 года, чтобы открыть новые возможности и взять курс на экологию. Кольская сверхглубокая скважина - одно из самых интересных для туристов мест в Мурманской области, но при этом и труднодоступных. Сейчас объект фактически заброшен.

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