Поставили не точку, а запятую. 23 декабря в плавильном цехе в Никеле состоялось событие, которое войдет в историю компании «Норникель» и всего Кольского полуострова: здесь выплавили последний ковш файнштейна. После этого старейшее производство компании остановили.74 года в строюО том, что цех будет закрыт, объявили в прошлом году. Решение было очень непростым, но необходимым. Президент «Норникеля» Владимир Потанин поставил задачу - в ближайшее время стать «зеленой» компанией. И у этого процесса есть два направления: одни производства модернизируются, а те, что невозможно адаптировать под современные условия, закрываются. В числе последних оказался и плавильный цех в Никеле.История у него интересная. Строить плавильное производство начал в 1938 году финско-канадский консорциум «Петсамо Никкели», ведь тогда территория поселка принадлежала Финляндии и отошла к Советскому Союзу только после войны. Достроили цех через четыре года при помощи Германии, а еще через два - немецкие войска, отступая, взорвали здания. Но советские власти восстановили стратегически важный объект. 19 ноября 1946 года вписано в историю цеха и Никеля как день, когда здесь выплавили первые пять тонн нашего файнштейна.Плавильный цех работал 74 года, не раз обновлялся, совершенствуя производство. Здесь никельчане работали поколениями. И все же за десятилетия используемая технология устарела безнадежно. Несмотря на предпринимаемые меры, направленные на сокращение влияния производства на природу, стало ясно – модернизировать цех нецелесообразно.- Этот вопрос давно стоял в повестке компании. В цеху применяется устаревшая технология, оборудование изношенное, и этот комплекс вопросов не позволил даже близко подойти к теме модернизации производства, чтобы достичь высоких экологических стандартов, - отметил генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко.Не прощаемсяГод компания шла к этому символичному последнему ковшу файнштейна. На предприятии работали 660 человек, учитывая сотрудников дочерней компании «Печенгастрой» и вспомогательных подразделений. И с каждым в индивидуальном порядке надо было решать вопрос, а что же делать дальше. 296 работников приняли решение уйти на пенсию или больше не трудиться в компании, остальные решили трудоустроиться другие подразделения, в том числе 76 переехали в Мончегорск. Все они получили социальные выплаты, на которые «Норникель» выделил 911 миллионов рублей.- Принятие компанией решения о закрытии плавильного цеха стало, безусловно, вынужденной мерой, направленной на снижение вредных выбросов в атмосферу. Но в целом это реконфигурация производства Кольской горно-металлургической компании, модернизация, внедрение современных технологий и наращивание выпуска основных продуктов компании в нашем регионе. На первом этапе самой главной задачей было максимально учесть желания работников данного производственного участка, предпринять все возможные меры по социальной адаптации сотрудников цеха. Сотрудникам, изъявившим желание остаться работать в компании, предложены рабочие места в других подразделениях. Для тех, кто решил попробовать себяв предпринимательстве, созданы хорошие стартовые условия, - уверен губернатор Мурманской области Андрей Чибис.В числе тех, кто пока решил отдохнуть, но остаться в любимом Никеле – Олег Климук. На производство он пришел плавильщиком, потом стал мастером смены, начальником участка, старшим инженером и, наконец, начальником цеха.- Я проработал здесь 30 лет. Конечно, когда узнал о планах на закрытие, был шок, не верил, что закрывается такая махина. Я родился в Никеле, и плавцех здесь был всегда. Едешь в поселок, видишь, что трубы дымят, значит, все нормально: комбинат работает – город живет. Работники тоже новость восприняли тяжело, но потом все наладилось. Кто хотел работать - нашли работу в компании, кто-то ушел на пенсию, - говорит Олег Климук.Путь к обновлениюЦех стал историей. Евгений Борзенко разделяет чувства работников, но, по его твердому убеждению, все, что делается - только к лучшему.- Я почти 30 лет в металлургии, я понимаю чувства северян и сам их испытываю. Металлурги всегда привязаны к своей профессии. И закрытие этого производства, конечно, шрам на сердце. Но я должен сказать, что мне легче это принимать, потому что я точно знаю о планах компании. Это шаг в развитии, необходимая операция, чтобы стать экологически чистой компанией. У нас большие планы на будущее. Мы будем строить современные цифровые автоматизированные высокотехнологичные производства. Поэтому закрытие плавильного цеха я рассматриваю как возможность обновления, - отметил Евгений Викторович.Важный вопрос – как дальше будет работать компания, без плавильного цеха? Вывод из технологической цепочки этого производства почти не скажется на экономике Кольской ГМК и «Норникеля». Еще в самом начале, когда стало известно об этом шаге, было принято решение построить узел отгрузки на обогатительной фабрике, и он уже работает. Также компания не уходит из Никеля: здесь работает шахта «Каула-Котсельваара». Подготовила компания и рафинировочные мощности в Мончегорске.- Вслед за закрытием плавильных мощностей в поселке Никель мы модернизируем металлургическое производство в Мончегорске. Процесс будет включать строительство новых современных мощностей, - поясняет Владимир Потанин. - Нам важно, чтобы наше собственное производство отвечало современным требованиям. «Норникель» производит востребованную, полезную для экономики будущего продукцию — наши металлы нужны для аккумуляторных батарей, для автомобильных катализаторов. Это позволит нам говорить о том, что на карте нашей страны, на карте мира появилась экологически продвинутая компания, которая при этом еще и производит товары для «зеленой экономики».Новая сменаС закрытием плавильного производства точка в судьбе поселка, для которого он был градообразующим, не поставлена. Вскоре на промплощадке начнется серьезная работа по демонтажу оборудования и производственных зданий, рекультивации земель. И бывшая территория цеха может быть задействована под другие проекты.Для регулирования социальных процессов, связанных с закрытием цеха, было создано АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа». При поддержке «Норникеля» организация провела конкурс беспроцентных займов для предпринимателей и еще один конкурс – по долгосрочным бизнес-проектам. В первом победили 11 проектов, которые получили от «Норникеля» 185 миллионов рублей. Благодаря инициативным предпринимателям в Никеле будет создано около 145 рабочих мест. По долгосрочному бизнесу работа еще идет. Как отметил Евгений Борзенко, есть три проекта, которые с высокой долей вероятности будут реализованы на территории цеха. Один из них – завод по производству абразивных материалов из гранулированных шлаков.- В данный момент компания уже зарегистрирована на территории Мурманской области и подала заявку на статус резидента Арктической зоны, - говорит вице-губернатор Ольга Кузнецова. - Территория плавильного цеха - удивительное место, которое точно не останется заброшенным и будет использоваться в том числе в целях развития в регионе промышленного туризма. Уверена, плавцех захотят посетить десятки тысяч человек - здесь удивительная энергетика. Мы провели с «Норникелем» большую работу, была принята Концепция социально-экономического развития Печенгского округа, благодаря которой эта территория будет развиваться. И мы видим серьезную поддержку со стороны компании.За 74 года в плавцехе выработали 61,8 миллиона тонн никельсодержащего сырья, получили более 2,4 миллиона тонн никеля в файнштейне. За трудовой подвиг предприятие получило знамя, которое уже стало экспонатом в местном музее. Красивый штрих в закрытии цеха – награждение лучших сотрудников после того, как последние брызги раскаленного металла застыли. Все это – история, но только ее часть. Ее продолжат писать, но уже зелеными чернилами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМэры других городов удивляются, как Мурманск украсили к Новому году. В городе в этом году протянули 25 километров праздничных гирлянд (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? 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