На Жилстрое в Мурманске горела очередная деревяшка

У горящего деревянного дома в Мурманске обрушилась крыша. Фото: МЧС по Мурманской области

Вечером 6 сентября на Жилстрое в Мурманске произошел сильный пожар. В 22.23 в экстренные службы поступило информация о горящем нежилом доме №32 на улице Халтурина. Огонь охватил все два этажа.

- Обгорели помещения второго этажа с последующим обрушением здания на площади 100 квадратных метров, помещение первого этажа на площади 50 квадратных метров, кровля на площади 200 квадратных метров, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

ЧП обошлось без пострадавших.

Напомним: вечером 5 сентября на Подгорной улице в Мурманске рядом с нефтяным терминалом увидели сильный столп дыма. Очевидцы предположили, что там случился сильный пожар.

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