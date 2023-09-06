В МЧС назвали причину большого столпа дыма у нефтяного терминала в Мурманксе

Густой черный дым заметили у нефтяного терминала в Мурманске. Фото: t.me/murmansk_chp/скриншот видео

Вечером 5 сентября на Подгорной улице в Мурманске рядом с нефтяным терминалом увидели сильный столп дыма. Очевидцы предположили, что там случился сильный пожар.

Ситуацию прокомментировали в МЧС.

- Это был дым от паровоза, - пояснили «КП»-Мурманск» в МЧС по Мурманской области.

Напомним: днем 3 сентября в Мурманске загорелась квартира в пятиэтажке на проспекте Героев-североморцев. Как выяснили спасатели, пожар случился из-за подгоревшей еды.

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