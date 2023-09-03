В Мурманске из-за подгоревшей еды чуть не сгорела квартира

Как выяснили спасатели, пожар случился из-за подгоревшей еды.
Днем 3 сентября в Мурманске загорелась квартира в пятиэтажке на проспекте Героев-североморцев. Как выяснили спасатели, пожар случился из-за подгоревшей еды.
- По прибытии на место происшествия дежурный караул пожарной части вскрыл квартиру шанцевым инструментом и отключил газовую плиту, на которой подгорала пища, - уточнили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Возгорание ликвидировали в 13.23.
Напомним: в Мурманске почти девять часов тушили горящий ангар.
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