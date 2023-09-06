Число участников заплыва на фестивале «Гольфстрим» ограничили до 40 человек

Самые быстрые получат призы. Победителю - 100 тысяч рублей, за второе место - 50 тысяч, за третье - 30 тысяч рублей. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

9 сентября в Мурманске состоится фестиваль спорта «Гольфстрим». Одним из главных событий праздника по традиции станет заплыв в Кольском заливе. Как сообщили в администрации города, в этом году в нем примут участие только 40 человек - 25 мужчин и 15 женщин, хотя желающих было больше.

- Мы набрали только 40 плавсредств, которые будут рядом со спортсменами, поэтому ограничили число участников. Участниками станут профессиональные пловцы из разных городов России - Тулы, Москвы, Ярославля, Ульяновска, Новосибирска, Тюмени. В том числе будет наш чемпион по плаванию Павел Самусенко, - рассказали в мэрии.

Самые быстрые получат призы. Победителю - 100 тысяч рублей, за второе место - 50 тысяч, за третье - 30 тысяч рублей.

Также состоится забег по Кольскому мосту. Каждый участник сможет получить бесплатную футболку одного из цветов российского флага. Победителям также полагаются денежные призы.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться в нашем материале.

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