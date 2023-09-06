В медучреждения Мурманской области по поводу заболеваний кожи обратились 52 тысячи человек

При возникновении любых проблем с кожей, волосами или ногтями необходимо обратиться за специализированной медицинской помощью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 4 по 10 сентября в России проходит Неделя профилактики кожных заболеваний.

В Мурманской области болезни кожи остаются широко распространенными среди местных жителей. Высокий уровень заболеваемости кожными болезнями обусловлен суровым климатом: длительные низкие температуры, сочетающиеся с ветрами и морозами, дефицит витаминов и солнца.

Проблемы с кожей и волосами негативно сказываются на качестве жизни человека, включая психологическое благополучие.

Согласно статистике, в медучреждения Мурманской области в 2022 году обратились 52 305 пациентов с болезнями кожи и подкожной клетчатки, из них у половины диагноз установили впервые в жизни.

Заведующая стационарным отделением Центра специализированных видов медицинской помощи врач-дерматовенеролог Анастасия Розыскул назвала основные болезни кожи.

- Наиболее частыми патологиями в дерматологии являются псориаз, атопический дерматит, экзема, угри, пиодермия, грибковые поражения. Характерными симптомами дерматологических заболеваний являются зуд, высыпания, сухость, изменение цвета и ломкость ногтей и волос, – отметила специалист.

Кожным недугам свойственна сезонность: например, при атопическом дерматите обострения происходят, как правило, в осенне–зимний период, а при псориазе - зимой и летом. Предрасположенность к некоторым заболеваниям кожи может наследоваться.

При возникновении любых проблем с кожей, волосами или ногтями необходимо обратиться за специализированной медицинской помощью.

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