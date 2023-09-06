Игорь Морарь: Современные технологии открывают больше возможностей для образовательного процесса

Глава Мурманска Игорь Морарь и глава администрации Юрий Сердечкин оценили, как изменились образовательные учреждения города за лето. Фото: Администрация города Мурманска

Глава Мурманска Игорь Морарь и глава администрации Юрий Сердечкин оценили, как изменились образовательные учреждения города за лето.

- Современные технологии открывают больше возможностей для образовательного процесса. Так, для проведения опытов на уроке химии в гимназии № 6 больше не нужны реагенты - реакцию можно получить с помощью специальных программ и очков виртуальной реальности, - сообщил Игорь Морарь.

Также во время объезда руководители города заехали в детский сад №125, где обновили спортзал в рамках программы «Арктическая школа». Еще одной точкой посещения стала стройка на улице Советской, где появится школа на 500 мест.

Напомним: все школы Мурманской области с нового учебного года перешли на пятидневку. В минобразовании региона рассказали, почему было принято такое решение.

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