В Мурманской области завершили поиски выпавшего из лодки рыбака

Выпавшего из лодки на Бабозере рыбака искали два дня. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Поиски в труднодоступном месте пришлось вести спасателям. В 10 утра 3 сентября им сообщили, что на Бабозере Терского района из лодки выпал рыбак - житель Варзуги.

Главной трудностью стала дорога к месту происшествия, точнее, ее отсутствие - озеро находится порядка в 40 километрах от Варзуги, отделяют его от села болота и леса. Поэтому к озеру вылетел вертолет Ми-8 Северо-Западного АСЦ МЧС России с четырьмя сотрудниками Арктического аварийно-спасательного центра МЧС России.

- Спасатели-водолазы два дня обследовали дно озера с помощью камеры и погружений. В результате обнаружено тело мужчины, поднято из воды и передано сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: два рыбака из Североморска попали под уголовное дело за незаконную ловлю горбуши. Всего мужчины поймали на реке Воронья в Кольском районе 11 особей рыбы, не имея лицензии.

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