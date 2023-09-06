Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Ревду

Ярмарка, где можно будет купить рыбу и морепродукты по сниженным ценам, будет работать с 12.00 до 16.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

9 сентября в Ловозерский район заглянет ярмарка «Наша рыба». Автолавки встанут в Ревде рядом с культурно-спортивным центром на улице Металлургов.

Ярмарка, где можно будет купить рыбу и морепродукты по сниженным ценам, будет работать с 12.00 до 16.00.

Напомним: в Мурманск из Петропавловска-Камчатского доставили 5,5 тысячи тонн свежемороженой рыбы. Дары моря приехали на атомном контейнеровозе «Севморпуть».

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