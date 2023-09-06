Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 сентября 2023 11:18

Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Ревду

Жители Ловозерского района смогут купить недорогую рыбу
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Ярмарка, где можно будет купить рыбу и морепродукты по сниженным ценам, будет работать с 12.00 до 16.00.

Ярмарка, где можно будет купить рыбу и морепродукты по сниженным ценам, будет работать с 12.00 до 16.00.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

9 сентября в Ловозерский район заглянет ярмарка «Наша рыба». Автолавки встанут в Ревде рядом с культурно-спортивным центром на улице Металлургов.

Ярмарка, где можно будет купить рыбу и морепродукты по сниженным ценам, будет работать с 12.00 до 16.00.

Напомним: в Мурманск из Петропавловска-Камчатского доставили 5,5 тысячи тонн свежемороженой рыбы. Дары моря приехали на атомном контейнеровозе «Севморпуть».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru