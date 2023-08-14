Контейнеровоз «Севморпуть» привез в Мурманск 5,5 тысячи тонн рыбы

Дары моря приехали на атомном контейнеровозе «Севморпуть». Фото: ФГУП «Атомфлот»

В Мурманск из Петропавловска-Камчатского доставили 5,5 тысячи тонн свежемороженой рыбы. Дары моря приехали на атомном контейнеровозе «Севморпуть».

Первый в этом году субсидируемый каботажный рейс проходил по маршруту Санкт-Петербург - порт Восточный – Петропавловск-Камчатский – Мурманск. Рейс входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

- Рейсовое задание выполнено в полном объеме, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – В Мурманск экипаж контейнеровоза доставил 204 сорокафутовых рефрижераторных контейнера с морепродуктами.

Напомним: за полгода из Мурманской области отправили на экспорт 96 тысяч тонн рыбы.

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