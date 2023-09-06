В Больничном городке Мурманска из-за аварии пропал свет

Точное количество обесточенных домов уточняется.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Днем 6 сентября жители одного из районов Мурманска остались без света.
- «МОЭСК» сообщает об аварийном отключении электроснабжения на линии 6 кВ в Октябрьском округе (Больничный городок). Аварийная служба выехала, приступила к работам, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Мурманска.
Точное количество обесточенных домов уточняется.
Напомним: за минувшую неделю от жителей Мурманской области поступило в два раза больше жалоб на отсутствие горячей воды. Больше всего недовольных оказалось в Североморске, Мурманске и Заозерске.
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