В Больничном городке Мурманска из-за аварии пропал свет

Точное количество обесточенных домов уточняется. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 6 сентября жители одного из районов Мурманска остались без света.

- «МОЭСК» сообщает об аварийном отключении электроснабжения на линии 6 кВ в Октябрьском округе (Больничный городок). Аварийная служба выехала, приступила к работам, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Мурманска.

Точное количество обесточенных домов уточняется.

Напомним: за минувшую неделю от жителей Мурманской области поступило в два раза больше жалоб на отсутствие горячей воды. Больше всего недовольных оказалось в Североморске, Мурманске и Заозерске.

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