Андрей Чибис о массе жалоб на отсутствие воды: «Жду к вечеру подробный доклад»

Губернатор Андрей Чибис попросил профильных министров прокомментировать в чем проблема, но никто четкого ответа дать так и не смог. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшую неделю от жителей Мурманской области поступило в два раза больше жалоб на отсутствие горячей воды. Больше всего недовольных оказалось в Североморске, Мурманске и Заозерске.

- Общее число сообщений, зафиксированных ЦУР по этой проблеме, составило 208. Это на 106% больше показателей, что были неделю ранее, - доложил на оперативном совещании руководитель ЦУР Артем Марышев.

Губернатор Андрей Чибис попросил профильных министров прокомментировать в чем проблема, но никто четкого ответа дать так и не смог. Поэтому он поручил подготовить к вечеру подробный доклад по адресам отключений.

- Замгубернатора не может прокомментировать, и.о. министра теоретизирует, второй министр тоже теоретизирует. Четко и детально вечером жду от вас доклад, - подчеркнул глава региона.

Напомним: отопление в детсадах и школах Мурманска включили 30 августа.

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