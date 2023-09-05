Из Мурманской области отправят в зону СВО мобильную прачечную

Из Мурманской области военнослужащим, которые находятся в зоне СВО, отправят передвижную мобильную прачечную. Фото: Правительство Мурманской области

Из Мурманской области военнослужащим, которые находятся в зоне СВО, отправят передвижную мобильную прачечную. Она позволит бойцам постирать одежду в полевых условиях.

Как сообщили в оперштабе региона, стиральные машины и другое оборудование для комплекса закупили на средства, собранные администрацией Североморска, с источниками питания помогли местные предприниматели, а обустройство комплекса взяли на себя специалисты тыла Северного флота.

Напомним: Андрей Чибис поблагодарил коллег из правительства за работу в Приморском районе.

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