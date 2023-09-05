Андрей Чибис поблагодарил коллег из правительства за работу в Приморском районе

План по оказанию помощи в рамках сотрудничества включает в себя более 40 мероприятий в различных сферах – в ЖКХ, образовании, культуре, спорте. Фото: Правительство Мурманской области

Хорошую работу коллег из правительства Мурманской области, которые занимались обустройством мирной жизни в Приморском районе, отметил губернатор Андрей Чибис.

- Хочу поблагодарить всех за решение вопросов, связанных с организацией работы по Приморскому району. Мы видим конкретные результаты, – сказал губернатор.

План по оказанию помощи в рамках сотрудничества включает в себя более 40 мероприятий в различных сферах – в ЖКХ, образовании, культуре, спорте.

Напомним: Мурманская область отремонтирует дороги в Приморском районе.

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