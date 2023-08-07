Мурманская область отремонтирует дороги в Приморском районе

Весной 2023 года Мурманская область подписала соглашение о сотрудничестве с военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной 2023 года Мурманская область подписала соглашение о сотрудничестве с военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области. С тех пор Заполярье активно помогает подшефному региону.

На «Прямую линию» с губернатором Андреем Чибисом, которая прошла 6 августа, обратилась жительница Приморска Валентина Короткая.

- Хочу поблагодарить вас за участие в развитии нашего города, региона, очень благодарны и за гуманитарную помощь, и за реконструкцию. Хотелось бы узнать, если в планах ремонт дорог, - спросила Валентина.

- В следующем году мы активно займемся дорогам, сейчас идет работа по сметам проектам, учитывая климат, можно начать их делать раньше чем у нас, чтобы сначала там опережающим порядком все сделать, потом свои начнем. Сейчас главная задача – подготовка к 1 сентября школ, работа по амбулаториям - две делаются, подключили воду, запустили скважины, которые 10 лет не работали, идет подготовка котельных, ДК, дом практически достроен, чтобы туда людей заселять, школа искусств будет с виртуальным залом, второго числа открыли МФЦ, - ответил Андрей Чибис.

Он пообещал, что в сентябре посетит подшефный район.

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