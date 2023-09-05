У прибывшего в аэропорт «Мурманск» самолета не сработали тормозные щитки

Обратный рейс до московского Шереметьево перенесли с 14.15 на 18.33. Фото: Антон ЗАБИРОВ

4 сентября в аэропорту «Мурманск» произошло ЧП при посадке самолета рейса №6483, который возвращался из Москвы.

Как сообщил telegram-канал Aviaincident, у самолета не сработали тормозные щитки. Тем не менее, посадка прошла благополучно.

Обратный рейс до московского Шереметьево перенесли с 14.15 на 18.33.

Напомним: в августе рейс Мурманск-Москва задержали из-за попавшей в двигатель самолета птицы.

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