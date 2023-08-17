Рейс Мурманск-Москва задержали из-за попавшей в двигатель самолета птицы

Специалисты технической службы авиакомпании будут заниматься расследованием инцидента. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Авиарейс SU6484 Мурманск-Москва задерживается с прибытием в столицу на четыре часа. Виной тому стала птица, попавшая в двигатель самолета.

- Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне. Резервный самолет уже вылетел, прибытие ориентировочно в 18.20, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Мурманск».

Пассажирам предоставят напитки согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании. При увеличении длительности задержки также организуют горячее питание.

Специалисты технической службы авиакомпании будут заниматься расследованием инцидента.

Напомним: авиакомпания «Белавиа» продлила рейс Мурманск-Минск до весны 2024 года.

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