В Мурманске без вести пропал 43-летний мужчина в черной жилетке

В Мурманске пропал 43-летний Сергей Ворожцов. Местонахождение мужчины не известно с 29 августа. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Мурманской области / vk.com/la_murmansk

В Мурманске пропал 43-летний Сергей Ворожцов. Местонахождение мужчины не известно с 29 августа.

Приметы: рост 175 сантиметров, волосы русые, глаза серые. Был одет в темно-синюю футболку, черную жилетку и брюки, черные кроссовки.

Сообщить любую информацию о местонахождении пропавшего можно по телефону горячей линии ПСО ЛизаАлерт: 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ).

Напомним: в Мурманской области не стали возбуждать уголовное дело после гибели сапсерфера.

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