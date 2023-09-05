Мурманчан приглашают на сентябрьские мероприятия от Дома молодежи

Жителей Мурманска приглашают на культурные мероприятия, которые проведет Дом молодежи в сентябре.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жителей Мурманска приглашают на культурные мероприятия, которые проведет Дом молодежи в сентябре. Так, в первый осенний месяц ребят ждут на развлекательные шоу, музыкальные, танцевальные и спортивные мероприятия.
Так, 9 сентября, в 12.00 на площадке под Кольским мостом пройдет турнир «Снежки на песке». - летняя версия юкигассен.
12 сентября в 18.00 в Доме молодежи состоится киномарафон фильмов из коллекции фестиваля «Северный характер». Там же 15 сентября дадут старт юмористическому шоу «Несмеяны!».
- 16 сентября в Центре современного искусства выступит мурманский дуэт «ВасяНастя» при участии музыкантов Давида Бойкова Михаила Кичангина. 24 сентября там также пройдет мастер-класс по кросс-степ вальсу, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.
17 сентября мурманчане могут поучаствовать в урбан-квесте – прогулке по улицам Мурманска с помощью специальных заданий.
Подробности проведения мероприятий можно уточнить в Доме Молодежи.
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