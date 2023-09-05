В Мурманской области ожидаются заморозки

В Мурманской области уже и по погоде наступает осень. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области уже и по погоде наступает осень. В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять ложбина Арктического циклона и адвекция холодных воздушных масс.

- 5-6 сентября пройдут дожди и похолодает, днем температура воздуха не превысит +9+14. 7 сентября на Кольский полуостров распространится гребень Европейского антициклона, и ночью местами ожидаются заморозки, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманске отметили один из самых теплых сентябрьских дней за всю историю.

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