Наибольшая жара была 3 сентября в 1938 году, когда воздух прогрелся до +24. В 2019 году 2 сентября отметили +23 градуса. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске отметили один из самых теплых сентябрьских дней за всю историю города. Так, 3 сентября максимум на метеостанции составил +22,2.

Наибольшая жара была 3 сентября в 1938 году, когда воздух прогрелся до +24. В 2019 году 2 сентября отметили +23 градуса.

- По области вновь были четвертаки. Помимо Каневки, которая взяла его второй день подряд, был и очень неожиданный представитель: Святой Нос. Удаленная метеостанция на северо-восточном краю полуострова, даже дальше Островного, прогрелась до +25,5, - сообщили в паблике Погода в Мурманске (12+).

Напомним: в Мурманской области встретили ядовитую змею.

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