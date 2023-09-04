Привиться от коронавируса в Мурманской области можно только платно

Пандемия коронавируса официально закончилась, а вместе с тем становится сложнее привиться от этой инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавируса официально закончилась, а вместе с тем становится сложнее привиться от этой инфекции. Так как показания для массовой вакцинации отсутствуют, желающие получить иммунитет от ковида могут сделать это только платно.

- Платно прививка делается в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи, - уточнили в минздраве региона. - Вакцинация против ковида с 2021 года включена в Национальный календарь профилактических прививок и проводится по эпидемическим показаниям.

Сейчас в регионе идет прививочная компания против гриппа. Всего этой осенью планируют привить почти 385 тысяч детей и взрослых.

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