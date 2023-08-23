В Мурманскую область начались поставки вакцины от сезонного гриппа

Вакцинация стартует в последнюю неделю августа.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Мурманской области начинается традиционная кампания по вакцинации от сезонного гриппа - препараты уже поступают в регион. Всего этой осенью планируют привить почти 385 тысяч детей и взрослых.
- В настоящее время в регион уже поставлено 81620 доз вакцины «Совигрипп» для вакцинации взрослого населения и 41010 доз вакцины «Ультрикс квадри» для вакцинации детей и беременных женщин, - сообщили в минздраве Мурманской области.
В первую очередь привиться от гриппа надо детям и тем, кто находится в зоне риска: северянам старше 55 лет, медработникам, педагогам, тем, у кого есть хронические болезни легких, сердечно-сосудистой системы и т.д.
Вакцинация стартует в последнюю неделю августа.
В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области «КП»-Мурманск» сообщили, что данных о том, какие виды гриппа будут циркулировать в сезоне 2023/2024, нет.
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